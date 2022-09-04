Son dakika haberleri! Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: İzmir'in Tire ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 35 AYJ 66 plakalı kamyon, Küçükkale mevkiinde Nazlı Avcı (30) yönetimindeki 48 ADR 137 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Avcı ile otomobildeki Y.A. (57) ve F.A. (57) yaralandı. Nazlı Avcı Selçuk Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.A, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Dilek Ayvalı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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