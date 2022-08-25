İzmir haberi! İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
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İzmir haberleri: İzmir'in Konak ilçesinde evinde 1 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde evinde 1 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkoalan timleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Kadifekale Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.
Evde yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi. Adreste bulunan C.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.