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İzmir haberi! İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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İzmir haberi! İzmir'de evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

İzmir haberleri: İzmir'in Konak ilçesinde evinde 1 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde evinde 1 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkoalan timleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Kadifekale Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.

Evde yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi. Adreste bulunan C.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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