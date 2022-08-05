İzmir haberi! İzmir'de CHP'li Gençlerden KPSS Protestosu: "Gençlerin Umutlarını, Hayallerini ve Geleceğini Çalanlar Yargı Önünde Hesap Verecek"

KERİM UĞUR

CHP İzmir Konak İlçe Gençlik Kolları üyesi gençler, iptal edilen KPSS ve sızdırılan soruları protesto etti. "Çaldılar, gençler izin vermedi, tek yol istifa" pankartı açılan eylemde, "Bu gençler sizi bir özür ile affetmeyecek. Gençlerin umutlarını, hayallerini ve geleceklerini çalanlar yargı önünde hesap verecek" açıklaması yapıldı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bugün toplanan gençler, "Çaldılar, gençler izin vermedi, tek yol istifa" pankartı açıp, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganı attı.

KPSS'nin, bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavındakilerle aynı olması sonucu iptal edilmesi üzerine hükümete tepki gösteren CHP'li gençler adına basın açıklamasını Konak Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu okudu. Uslu şunları söyledi:

"Sınavı iptal etmek yetmez. Malum yayınevi ve Eğitim-Bir Sen arasında yapılan anlaşma neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na yönetici seçme sınavı EKYS için nasıl bir çalışma yapılmış? Bu sınavda çıkan sorular araştırılmalıdır. Malum yayınevi şubeleri ile birlikte siyasi partiler ve siyasetçilerin bağı nedir araştırılmalıdır. Kafalarda oluşan soru işaretleri giderilmelidir. Soracağımız sorulara cevap vermeye cesaretiniz var mı? ya yürekli olacaksınız ya da o koltukları derhal boşaltacaksınız. 'Emeğiniz emanetimiz' dediniz, yıllardır soruları çalmaktan da çaldırmaktan da geri durmadınız. Gençliğin emeğini gasp etmek hangi kitapta, hangi yasada yazar? Gelecek gençlerin eseri olacakken hangi dayanağa göre hareket ediyorsunuz? Soruları çalmak ya da çaldırmak en kolay iştir. Peki adalet sadece bir isim olarak mı kalacak? Malum yayınevi ile hangi siyasetçinin bağı var? Ama biz söyleyelim 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamadığınız gibi, bunu da açıklamaya cesaret edemeyeceksiniz.

"SORUMLULAR YARGILANMALI"

İlçelerde yapılmayan, sadece merkezdeki sınavlar için on binlerce genç o kadar yol parası verdi. İki sınav arasında dışarıda yemek yedi. Bu gençlerin masrafları ne olacak? Aylardır ne ailesinin ne de arkadaşlarının yüzünü görmeden dört duvar arasında ders çalışan gençlerin hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bu gençler sizi bir özür ile affetmeyecekler. Gençlerin umutlarını, hayallerini ve geleceklerini çalanlar yargı önünde hesap verecek. Yurt yapmamak yetmedi, işsiz bırakmak yetmedi, mülakatta elemek yetmedi. Beş yıl önce polis akademisi bir çalıştay düzenledi. Bitiminde 'FETÖ'nün analizi' adlı rapor çıktı. Polis raporunda KPSS'de olanlar da analiz ediliyordu. FETÖ Terör Örgütü tarafından 2000-2013 yıları arasında KPSS, ÖSS, ALES, askeri liseler, YDS sınavları gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır. Elde edilen sorular son derece stratejik olarak kullanılmıştır. Devletin istihdam politikası ve kamuoyu bu soruların nasıl kullanılacağını belirlemiştir. Bu sorular kimlerin eline geçti? Şuan hangi kademelerde görev alıyorlar. Araştırılmalı, sorumlular yargılanmalıdır. Biz buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Çok yakında CHP iktidarında mülakat kaldırılacak, gençler bağımsız komisyonların hazırladığı güvenirliği yüksek sınavlara girecek. Sorumlular yargı önünde hesap verecek. Gençlerimiz üzülmesin, hayallerinden vazgeçmesinler. Çok az kaldı unutmayalım ki geliyor gelmekle olan."

"ÇALMAYI SEVİYORLAR"

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ise şunları söyledi:

"Ne parayı çalmaya doydular ne de bu güzel ülkemin milli servetlerini yağmalamaya.. Göz nurumuz evlatlarımızın sorularını, gençlerimizin umudunu, devlet memuru olmak isteyen kıymetlilerimizin sorularını, velhasıl her şeyimizi çaldılar ve çalmaya devam ediyorlar. Çalmayı seviyorlar. Bakınız KPSS soruları çalındığı için iptal edilmedi. Soruların çalındığı ortaya çıktığı için iptal edildi. Farkı iyi anlayınız. Sınav soruları çalınarak Anayasa'daki liyakat, eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri ihlal eden şahsım hükümeti tüm yapıyı çürüttü. Biz bu çürüyen yapıyı düzelteceğiz, düzeltmek zorundayız. Bizler birlik olarak bu çürüyen, yozlaşmış yapıyı düzelteceğiz, bu ülkeye adaleti getireceğiz. Toplumdaki huzuru barışı sağlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EYLEMDEN DETAY GÖRÜNTÜ

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CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları