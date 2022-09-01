İzmir haberi: İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan kişi tutuklandı Güncel Haberler İzmir haberi... İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçaklayan zanlı cezaevine gönderildi. İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçaklayan zanlı cezaevine gönderildi. Lale Mahallesi'nde 30 Ağustos gecesi ziyarete gittikleri arkadaşlarının evinde Havva Ç'yi (20) darbettiği ve vücudunun birçok yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.D'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberi: İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.