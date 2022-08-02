İzmir haberi | İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı
İzmir haberi: Ödemiş'te bir kişinin motosikletle seyir halinde iken av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.
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Ödemiş'te bir kişinin motosikletle seyir halinde iken av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Özcan Topal'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eniştesi H.Ç. bugün sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
H.Ç. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özcan Topal, dün Balabanlı Mahallesi karayolu üzeri Menderes Köprüsünün yan tarafındaki tali toprak yolda motosikletiyle giderken vurularak ağır yaralanmıştı. ???????Topal, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topal'ın eniştesi H.Ç.'yi gözaltına almıştı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel