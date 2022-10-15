İzmir haberi! İzmir'de aranan 11 hükümlü yakalandı Güncel Haberler İzmir haberleri... İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlen operasyonlarda firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi. İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlen operasyonlarda firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 7-14 Ekim'de Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 kişi yakalandı. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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