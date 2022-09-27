2300 litre kaçak içki ele geçirildi Güncel Haberler Panelvanda ele geçirilen 2300 litre bandrolsüz alkollü içki varilleri İzmir'de 2300 litre kaçak içki ele geçirildi İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir panelvanda 2300 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Panelvanda ele geçirilen 2300 litre bandrolsüz alkollü içki varilleri İzmir'de 2300 litre kaçak içki ele geçirildi İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir panelvanda 2300 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte ve kaçak içkinin kullanımının engellemesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir kişinin araçla bandrolsüz içki sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma, Kemalpaşa Akalan gişelerinde şüpheli G.Y'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada tank ve bidonlarda 2300 litre bandrolsüz alkollü şarap ele geçirildi. Araç sürücüsü G.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Tragger İzmir Güncel Haberler

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