Haber : Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde iki deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Haberler

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Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde iki deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

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Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde bu sabah saat 06:18'de 3.8 ve 06:24'te 5 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve birçok ilden de hissedildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Korkutan deprem Aydın, İzmir ve birçok şehirden hissedildi. Vatandaşları uykularından uyandıran deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar sağlık ve güvenlik ekiplerine herhangi bir olumsuzluk yansımadı.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Depremle ilgili AFAD'dan rahatlatan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.. Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde iki deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası Körfezi Ege Denizi Deprem İzmir Güncel Haberler

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