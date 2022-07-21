İzmir haberi... İzmir açıklarında geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir haberi: İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Dikili ilçesi açıklarında da can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botunca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. AA / Meriç Ürer - Güncel Yunanistan Dikili İzmir Güncel Haberler

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