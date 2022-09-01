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İzmir haberi | İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir haberi | İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir gündem haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-912) yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Seferihisar Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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