İzmir haberi... İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki ayrı bottaki 68 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel AA / Zeynep Çelikkol Güncel Haberler

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