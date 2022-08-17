İzmir haberi! İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler İzmir habere göre İzmir'in Urla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Urla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Lastik bottaki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel AA / Şafak Yel İzmir Güncel Haberler

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