İzmir haberi... Bisiklet sporcuları Türk bayrağını İzmir Valiliğine teslim etti

Keşan 100. Yılda Zafer Yolunda Projesi kapsamında 9 gün boyunca 650 kilometre pedal çeviren sporcular, Türk bayrağını İzmir Valiliğine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nden alınan Türk bayrağı bisikletçiler tarafından İzmir'e getirildi.

İzmir Valiliğinde düzenlenen törene İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, SARDOS Topluluğu Başkanı Faruk Eker ve Keşan 100. Yılda Zafer Yolunda ekibi katıldı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

9 sporcunun 9 gün boyunca 650 kilometre pedal çevirerek İzmir'e ulaştığını belirten Helvacıoğlu, "Akşehir Batı Cephesi Karargahı'ndan aldığımız Türk Bayrağı'nı bisikletler ile cephedeki birliklerin izini takip ederek, anıt ve şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından, 9 Eylül'de İzmir Valiliği'ne teslim ettik. Sahip olduğumuz tarihi ve milli değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam ediyoruz." diye konuştu.