İzmir haber | Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: 'Bugün, İzmir'in Çifte Bayramı; Kutlu Olsun'

İzmir haberi: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Asbestli gemi Sao Paulo'nun Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" açıklamasını değerlendirdi. Soyer, "Bugün, İzmir’in çifte bayramı; kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 100. yılı ve ‘ölüm gemisi'nin geri gönderilişi bugün, 26 Ağustos’ta gerçekleşti" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Asbestli gemi Sao Paulo'nun Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" açıklamasını değerlendirdi. Soyer, "Bugün, İzmir'in çifte bayramı; kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 100. yılı ve 'ölüm gemisi'nin geri gönderilişi bugün, 26 Ağustos'ta gerçekleşti" dedi.

Tunç Soyer, Bakan Kurum'un asbestli gemi Sao Paulo'nun Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, İzmir'in çifte bayramı; kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 100. yılı ve 'ölüm gemisi'nin geri gönderilişi bugün, 26 Ağustos'ta gerçekleşti. Zehir yüklü, asbestli gemi NAE Sao Paulo'nun Aliağa'ya gelişine itiraz etmiş, 'İzmir dünyanın çöplüğü değildir, olmayacak' demiştik. Kamuoyu oluşturmamıza destek olan tüm paydaşlarımıza, tepkilerini kararlılıkla veren, tek yürek olup bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ve kararı alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

BAKAN KURUM ONAYIN İPTAL EDİLDİĞİ AÇIKLAMIŞTI

Brezilya donanmasına ait savaş gemisi NAE Sao Paulo'nun İzmir'in Ailağa ilçesinde sökülmesi için daha önce izin veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamuoyundaki tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili bugün, "Tehlikeli Madde Envanter Raporu'nun Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" açıklamasını yapmıştı.