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İzmir haberi | Tire'de 67 kövk Hint keneviri ele geçirildi

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İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde nehir kenarına dikilmiş 67 kök kenevir bitkisi bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde nehir kenarına dikilmiş 67 kök kenevir bitkisi bulundu.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahrat köyü yakınlarındaki Küçük Menderes Nehri kenarında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, drone ile yaptıkları tarama sonucu nehir kenarına dikilmiş 67 kök kenevir bitkisi tespit etti.

Bitkiler imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Kenevir İzmir Tire Güncel Haberler

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