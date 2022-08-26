İzmir haberi | Tire'de 67 kövk Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde nehir kenarına dikilmiş 67 kök kenevir bitkisi bulundu. İzmir'in Tire ilçesinde nehir kenarına dikilmiş 67 kök kenevir bitkisi bulundu. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahrat köyü yakınlarındaki Küçük Menderes Nehri kenarında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, drone ile yaptıkları tarama sonucu nehir kenarına dikilmiş 67 kök kenevir bitkisi tespit etti. Bitkiler imha edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Kenevir İzmir Tire Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberi | Tire'de 67 kövk Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.