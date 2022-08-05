İzmir haber: İzmir jandarması, yasa dışı içerikli 86 internet sitesinin kapatılmasını sağladı
Edinilen İzmir haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 86 internet sitesine erişim engeli getirtti.
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 86 internet sitesine erişim engeli getirtti.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü yasa dışı bahis içerikli 72, müstehcen içerikli 14 site belirledi.
Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 86 siteye idari tedbir uygulanması ve sitelerin erişime kapatılması sağlandı.???????
AA / Ali Korkmaz - Güncel