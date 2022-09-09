İzmir haber | İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlanıyor

Ak Parti ve MHP il başkanları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile parti yöneticileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Sürekli ve Şahin, daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurtuluşun yıl dönümünde şehrin reklam alanlarına "barış" diye yazarken Yunanistan'ın, silahlı kuvvetler üzerinden sergilediği asıl amacını bilmiyor olmasına inanmadıklarını dile getirdi.

Vatan topraklarını, tüm haklı kazanımları ve ülkenin menfaatlerini tehdit eden söylem ve eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sürekli, şunları kaydetti:

"9 Eylül için 'Barışın ikinci yüzyılı' diyenler, o gün topraklarımızdan söküp attığımız düşmanın kin ve nefretini ne kadar diri tuttuğunu göremeyenlerdir. Uluslararası anlaşmaları, hukuku dahi yok sayarak tehditkar tutumlarını saklambaç oynar gibi sergileyenleri görmezden gelenlerdir. Bugün Yunanistan'ın tavrı budur. 9 Eylül'de bu fotoğrafı yok sayarak, sözde barış mesajları vermek gaflettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız ve güçlüdür, yurduna alçakları uğratmayacak kadar da kararlıdır. Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' çağrısı, yeri ve zamanı geldiğinde mahiyetini ve ruhunu asla kaybetmeyecek bir çağrıdır. Bugün de 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyorsak, karşımızdakinin bitmek tükenmek bilmeyen hırs ve düşmanlığındandır. Tarihle sabit kininden, yine yeni yeniden aba altından sopa gösterme cüretindendir. Bugüne kadar bir gece ansızın gittiğimiz yerler de bölünmez bütünlüğümüze gözlerini dikenlerin yarattığı terör ağıllarıdır."

Ana muhalefet partisinin karşı saftan yana bir tavır ortaya koyduğunu savunan Sürekli, bu tutumu kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Muhalefetin bu söylemini şiddetle reddettiklerini ve esefle karşıladıklarının altını çizen Sürekli, "Bunu yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz. Hiçbir kuvvet bizim olana gözünü dikemez, tehdit edemez. En önemlisi, hiç kimse hangi şartta ve tarihte olursa olsun, milli mücadelenin ve milli iradenin karşısına dikilemez. Herkes bunu böylece bilsin. Anlamamakta direnenler de 9 Eylül'ün 100. yılını kutladığımız bugün elini vicdanına koyarak tarihe bir kez daha baksın." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Kurtuluş Savaşı'nın, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla taçlandırıldığını kaydetti.

Şahin, "Bu zafer ve İzmir'in kurtuluşu Üsküp'ten Buhara'ya, Kazan'dan Halep'e kadar bütün Türklüğün kurtuluşu ve zaferidir. Emperyalizm tarafından ezilen bütün milletlerin de kurtuluşunun simgesi olmuştur. İzmir, Büyük Türk Zaferi'nin öznesi, kurtuluşumuzun ülküsü ve Türklüğün İstiklal sembolü olan bir şehirdir. Kurtuluşumuzun 100. yılında da bininci yılında da her zaman coşkuyla, milli şuurla kutlanacak ve bu manayı anlamayanları da tarihin çöplüğüne atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı.