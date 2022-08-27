İzmir haber | İzmir'den Aile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne Tepki: "Hekim ve Hemşirelere 'Susun, Sesinizi Çıkarmayın, Çok Hasta Bakın' Deniliyor"

İzmir habere göre Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 25 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Eylül’de yürürlüğe girecek Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki gösterdi. Doğruyol, "Aile hekimliğinde görev yapan arkadaşlarımıza “'Susun, sesinizi çıkarmayın, çok hasta bakın' deniliyor. Yönetmelikteki 'Ne kadar çok hasta bakıyorsanız o kadar fazla para alırsınız' algısı aslında tam tersi olmalıdır" dedi.

ABDULLAH ÇELEBİ

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 25 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Eylül'de yürürlüğe girecek Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki gösterdi. Doğruyol, "Aile hekimliğinde görev yapan arkadaşlarımıza "'Susun, sesinizi çıkarmayın, çok hasta bakın' deniliyor. Yönetmelikteki 'Ne kadar çok hasta bakıyorsanız o kadar fazla para alırsınız' algısı aslında tam tersi olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayılanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne İzmir'den tepki geldi. Merkezi İzmir'de bulunan Birlik Sağlık Sen'in Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek yeni yönetmelikte yer alan ceza puanına dayalı ödeme sistemine dikkat çekti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Doğruyol şunları söyledi:

"Aile hekimliğinde görev yapan hemşire, ebe ve sağlık memuru olan arkadaşlarımıza adeta 'Susun, sesinizi çıkarmayan, çok hasta bakın' denildi. Bunun sebebi ceza puanı alan aile hekim ve hemşirelerimize ödemenin yapılmayacak olmasıdır. Alınan ceza puanına göre 1 ay, 3 ay gibi sürelerle ödeme yapılmayacak. Yani ödemeler alınan ceza puanına göre yapılacak. Aynı zamanda baktıkları hastaya göre de ödeme yapılacak olmasıdır. Aslında aile hekimliğinde çalışan hekim ve arkadaşlarımızın asli görevi koruyucu sağlık hizmeti vermektedir. Buradaki hekim ve hemşire arkadaşlarımızın 'Ne kadar çok hasta bakıyorsanız o kadar fazla para alırsınız' algısı aslında tam tersi olmalıdır. Aile hekimliğindeki asli görev vatandaşları hasta etmemektir. Kendilerine bağlı olan nüfus ne kadar az hastalanırsa o kadar başarılı olmaları gerekir. Sağlık sistemimizdeki ayrımcılık da maalesef yine hekim ile hemşireler arasındaki ödeme farklılığı da hekim dışı personellerimizin görmezden gelinmesini getirmiştir."

YENİ YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte, aile hekimlerine destek ödemesi için ceza puanı almamış olma ön şartı getiriliyor. Yönetmelikte ceza puanı almayan hekime 5 bin TL, sağlık personeline ise 400 TL net ödeme yapılacağı, 10 ihtar puanı alana bir ay, 20 ihtar puanı alana iki ay, 21 ihtar puanı üstünde alana ise 3 ay destek ek ödemesi yapılmayacağı düzenleniyor.

Yeni yönetmelikle; aile hekimine 41-50 muayene arası 1200 TL, 51-60 muayene arası 2400 TL, 61-75 muayene arası 3600 TL, 76 ve üzeri muayene arası 5.000 TL, sağlık personeline ise 40- 60 muayene arası 200 TL, 61 ve üzeri ise 400 TL teşvik ek ödemesi yapılacak.