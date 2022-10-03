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İzmir haber | İzmir'de vapur seferinde aksama

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İzmir haber | İzmir'de vapur seferinde aksama

İzmir gelişmesine göre İzmir'de, Karşıyaka-Alsancak seferini yapacak geminin arızalanması nedeniyle vapur seferinde gecikme yaşandı.

İzmir'de, Karşıyaka-Alsancak seferini yapacak geminin arızalanması nedeniyle vapur seferinde gecikme yaşandı.

Karşıyaka İskelesinden saat 07.50'de Alsancak'a hareket edecek gemi arızalandı.

İskeledeki görevliler, vapur seferini bekleyen vatandaşlara gemide makine ve dümen arızası olduğunu, seferin Bostanlı İskelesinden gelecek başka bir gemi ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sefer, başka bir geminin gelmesiyle gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

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