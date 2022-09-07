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İzmir haber... İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

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İzmir haber... İzmir'de üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı

İzmir haberler... İzmir'de, üzerinde 1112 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, üzerinde 1112 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi, Yenişehir Mahallesi 1217 Sokak'ta durdurdu.

Üst araması gerçekleştirilen zanlıın üzerinde 1112 uyuşturucu hap bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Hisarcık Konak İzmir Güncel Haberler

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