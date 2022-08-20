İzmir haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler İzmir habere göre İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine Akçaşehir Mahallesi'nde yaşayan M.T. ve T.O'nun evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 400 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli T.O, jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Güncel Kaynak: AA / Dilek Ayvalı Hisarcık İzmir Tire Güncel Haberler

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