İzmir haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
İzmir gelişmesine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir evin teras katında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Dron destekli operasyonda terasta saksıda ekili 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adresteki İ.A, İ.E.A. ve Ö.E. gözaltına alındı.
Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de 3 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan A.Ş.G. ile H.G. emniyete götürüldü.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel