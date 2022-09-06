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İzmir haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

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İzmir haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

İzmir gelişmesine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir evin teras katında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Dron destekli operasyonda terasta saksıda ekili 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adresteki İ.A, İ.E.A. ve Ö.E. gözaltına alındı.

Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de 3 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan A.Ş.G. ile H.G. emniyete götürüldü.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

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