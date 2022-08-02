İzmir haber! İzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldü İzmir haberlerine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü yaralandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, sürücü yaralandı. Ayla Gençtürk'ün kullandığı 35 ASF 707 plakalı otomobil, İzmir Çevre Yolu Limontepe Kavşağı yakınında, Hasan Küçük (57) idaresindeki balık yemi yüklü 48 KE 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sürücünün yanında oturan Yılmaz Kızılboğa (63) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gençtürk yaralandı. Gençtürk ve kazadan sonra fenalaşan Küçük, sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kızılboğa'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Karayolları ekipleri, kaza sonrası yola savrulan parçaları temizledi, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Güncel AA / Hüseyin Bağış Güncel Haberler

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