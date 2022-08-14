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İzmir haber! İzmir'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan esnaf öldü

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İzmir haber! İzmir'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan esnaf öldü

İzmir haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yapan İbrahim Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada R.Y, Karaaslan'a tabancayla ateş ederek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Karaaslan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan R.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Şafak Yel - Güncel

Kemeraltı İzmir Güncel Haberler

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