İzmir haber: İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu - Haberler

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İzmir haber: İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu

İzmir haber: İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü kuruldu

İzmir haber... İzmir'de, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü oluşturuldu.

İzmir'de, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğü oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan müdürlük arkeoloji, etnografya, resim ve heykel alanında müzecilik faaliyetleri, kütüphanecilik hizmetleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına doğrudan bağlı taşra kuruluşu olan Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürlüğüne, 3 müdür yardımcısı, bir müdür olmak üzere 4 kadro ihdas edildi.

Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası Kültür ve Sanat Merkez Müdürü, mali ve sosyal hak ve yardımlarla diğer özlük haklar bakımından "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü"ne denk kılındı.

AA / Eda Özdener - Güncel

Alsancak İzmir Tekel Güncel Haberler

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