Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılmaz hale geldi. İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Samet Duman idaresindeki 35 H 6159 plakalı otomobil, Üçyol Kavşağı'nda seyit halindeyken ön kısmında yanmaya başladı. Samet Duman'ın durumu fark etmesi üzerine yol kenara çekip aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekini sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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