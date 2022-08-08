İzmir haber | İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
- Güncelleme:
İzmir haberler: İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Zeynep Çelikkol - Güncel