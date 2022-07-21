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İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Bayındır ilçesinde orman yagını çıktı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde orman yagını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayındır'ın kırsal Çınardibi Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.15'te yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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