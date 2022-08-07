Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

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Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.Ç'nin kullandığı 45 TJ 816 otomobille karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki 35 PBH 58 plakalı yolcu minibüsü, Kemalpaşa- İzmir kara yolu Meltem Virajı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 3, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

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