İzmir haber... İzmir'de Kumar Oynarken Suçüstü Yakalanan 112 Kişiye 206 Bin 728 TL Ceza

İzmir habere göre İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 112 kişiye toplam 206 bin 728 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 112 kişiye toplam 206 bin 728 TL idari para cezası uygulandı.

Bornova'nın Yaka ve Naldöken mahallelerindeki iki ayrı işletmede kumar oynandığı bilgisi üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Söz konusu işletmelere 29 Eylül Perşembe günü yapılan baskında, para karşılığı tombala oynayan 112 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan şahıslara toplam 206 bin 728 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken mühürlenen işletmelerin sahibi olan A.Ç. ve Ş.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.