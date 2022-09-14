İzmir haber | İzmir'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler İzmir haberi: İzmir'in Bergama ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki Salim Çokal (85), yaşamını yitirdi. İzmir'in Bergama ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki Salim Çokal (85), yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, K.M. (42) idaresindeki 35 AAB 389 plakalı hafriyat kamyonu, bir inşaatın şantiye sahasına girerken kaldırımda bulunan Salim Çokal'a (85) çarptı. Yaralanan Çokal, kaldırıldığı Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü K.M, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Metin Aydemir Bergama İzmir Güncel Haberler

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