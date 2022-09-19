İzmir haber | İzmir'de freni boşalan kamyon şarampole devrildi
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İzmir gündem haberi | İzmir'in Bornova ilçesinde freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Manisa- İzmir Karayolu Bornova Yeni Mezarlığı mevkisinde A.B idaresindeki 41 AT 899 plakalı kamyon, freninin boşalması sonrası sürücünün manevrasıyla yol kenarındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel