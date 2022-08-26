İzmir haber: İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2) Güncel Haberler Edinilen İzmir haberine göre 6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. 6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haber: İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2) - Haberler

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