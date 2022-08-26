Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haber: İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2)

Güncel Haberler

İzmir haber: İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2)

Edinilen İzmir haberine göre 6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı.

6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title