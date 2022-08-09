Haber : İzmir haber... İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haber... İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı

 - Güncelleme:
İzmir haber... İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı

İzmir haberi: İzmir'in Tire ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.K, Işıklı Mahallesi'deki evde eşi D.K'yi, av tüfeğiyle ateş ederek başından yaraladı.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan D.K'yi, Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. ise daha sonra jandarma ekibine teslim oldu.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title