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İzmir haber... İzmir'de emniyet ve milli eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi

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İzmir haber... İzmir'de emniyet ve milli eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi

İzmir haber... İzmir Emniyet ve Milli Eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi.

İzmir Emniyet ve Milli Eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi.

Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlkokulunda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen şenlikte emniyet personeli ve öğrenciler buluştu.

Çeşitli gösteri ve bilgilendirmelerin gerçekleştirildiği şenlik, emniyet personeli ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

milli eğitim bakanlığı İzmir Güncel Haberler

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