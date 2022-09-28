İzmir haber... İzmir'de emniyet ve milli eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi
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İzmir haber... İzmir Emniyet ve Milli Eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi.
İzmir Emniyet ve Milli Eğitim iş birliğiyle eğitim şenliği düzenlendi.
Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlkokulunda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla düzenlenen şenlikte emniyet personeli ve öğrenciler buluştu.
Çeşitli gösteri ve bilgilendirmelerin gerçekleştirildiği şenlik, emniyet personeli ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel