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İzmir haber... İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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İzmir haber... İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Gelen İzmir haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla hafif yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla hafif yaralandı.

Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde S.Ö. ile kız arkadaşı M.İ, yolda yürürken aralarında husumet bulunan B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada S.Ö. yanındaki bıçakla yanlışlıkla kız arkadaşını kolundan yaraladı.

Yaralı sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Fatih Çınar İzmir Güncel Haberler

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