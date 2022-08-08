İzmir haber... İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti İzmir haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi. İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi. Işıklar Köyü Bağiçi mevkisindeki tarlada çalışan Nalin Uçkun'un (23) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak örtü altı seranın bulunduğu bölgeye girdi. Bu sırada sera demirlerine başını ve göğsünü çarpan Uçkun, yaralandı. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Uçkun, hayatını kaybetti. Güncel AA / Dilek Ayvalı İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haber... İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.