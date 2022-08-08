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İzmir haber... İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti

İzmir haber... İzmir'de başını sera demirine çarpan kadın hayatını kaybetti

İzmir haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi.

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İzmir'in Tire ilçesinde, kullandığı traktörün kontrolden çıkması sonucu başını sera demirine çarpan kadın yaşamını yitirdi.

Işıklar Köyü Bağiçi mevkisindeki tarlada çalışan Nalin Uçkun'un (23) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak örtü altı seranın bulunduğu bölgeye girdi. Bu sırada sera demirlerine başını ve göğsünü çarpan Uçkun, yaralandı.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Uçkun, hayatını kaybetti.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

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