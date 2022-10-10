İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı Güncel Haberler İzmir gündem haberi | İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi. Sekiz Eylül Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle Mehmet Sür'e ateş ederek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Aralarında husumet bulunan Ş.D tarafından dün sokakta pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Eylül İzmir Güncel Haberler

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