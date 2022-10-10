Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir haber: İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

İzmir gündem haberi | İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Sekiz Eylül Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle Mehmet Sür'e ateş ederek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan Ş.D tarafından dün sokakta pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Eylül İzmir Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title