İzmir gündem haberi: İzmir açıklarında 83 düzensiz göçmen yakalandı, 41 göçmen kurtarıldı İzmir haberlerine göre İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 göçmen kurtarıldı. İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen toplamda 83 düzensiz göçmeni yakaladı. Yine ekiplerce aynı tarihte ve farklı saatlerde Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki toplamda 41 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (Mustafa İç - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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