İzmir haber | İzmir açıklarında can salındaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler İzmir haberleri: İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Can salında bulunan bir grup düzensiz göçmenin Karaburun açıklarına doğru sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Halil Fidan Yunanistan Karaburun İzmir Güncel Haberler

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