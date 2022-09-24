İzmir haber! İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Foça ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Denizde bir grup düzensiz göçmenin balıkçı teknesiyle hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve İtalya'ya gitmek üzere uluslararası sulara çıkmaya çalışan tekneyi durdurdu. Teknedeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı karaya çıkarıldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Güngör Hisarcık İzmir Foça Güncel Haberler

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