İzmir haber: İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir haberi: İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve botu, hareket halindeki lastik botu tespit etti.
Ekipler, durdurdukları botta 48 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel