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İzmir haber | Foça'da Orman Yangını

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İzmir haber... İzmir'in Foça ilçesinde, cezaevi yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde, cezaevi yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Foça'daki yangın, bugün saat 12: 30 sıralarında Foça Cezaevi yakınındaki bir kısmı ağaçlandırma sahası olan bölgede çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeri alevlere havadan-karadan müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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