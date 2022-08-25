İzmir gündem haberi... Esenyurt'ta camiye su baskınına karşı kum torbalı önlem
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İzmir haberleri... Ersan SAN / İSTANBUL'da yağış etkisini gösterdi.
Ersan SAN / İSTANBUL'da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta birçok noktada Su baskını oldu. Araçlar yollarda kaldı, evleri su bastı. Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel