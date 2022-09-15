İzmir haber: CHP'li Salıcı'nın "Aynı Maaşla İzmir'de Geçinebilir Misin" Diye Sordugu Hakkari'deki Öğretmen: "Çok Zor. Kiralardan Dolayı"

TAMER ARDA ERŞİN

Hakkari'de görev yapan öğretmenler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın "Bu maaş ile İzmir'de geçinebilir misiniz?" sorusunu "Çok zor. Kiralardan dolayı" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki Doğu Masası heyeti, Hakkari'de esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Bir esnaf ayakta durmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Toplum ne kadar iyiyse, biz de o kadar iyiyiz" dedi. Salıcı, "O zaman durum baya kötü abi" karşılığını verdi.

Salıcı daha sonra Hakkari'de öğretmenlik yapan gençlerle sohbet etti. Salıcı'nın "Bu maaş ile İzmir'de geçinebilir misiniz?" sorusu üzerine öğretmenlerden biri, "Çok zor. Kiralardan dolayı" diye cevapladı.

Bir telefon tamircisi de bütün malzemelerinin döviz üzerinden geldiğini kaydederek, yurttaşların yeni telefon alamadığı için tamirata yüklendiğini ancak bu sefer de parça parasının pahalı geldiğini dile getirdi. Esnaf, "Mesela bir ekran eskiden 400 liraya geliyorsa şu anda 600-700 liraya geliyor" dedi. Esnaf dükkanına gelen elektrik faturalarına yetişemediği için otomatik ödeme talimatı verdiğini kaydederek, "Bir ay geçince hemen kesiyorlar zaten. O yüzden otomatik talimat verdik. 300-400 lira civarı geliyor. Daha önce 120 liraydı. Her gün zam geliyor. Yetişemediğimiz için biz de direk otomatik ödeme talimatı verdik. Bu şartlarda geçinmeye çalışyoruz" diye konuştu.

Telefon satıcısı esnaf da Salıcı'ya "Şu an en uygun cihaz 4-5 bin lira. Ses gelip, gitsin. O civardaki bir cihaz. Eski olay bitti. İyi cihazlar eskiden 4-5 bin liraydı. Şu an 50 bin liradan bahsediyorum" dedi.

Üniversite mezunu işsiz yurttaş ise Salıcı'ya "Sayın Vekilim ne olacak bu hal" diye sordu. Salıcı, ekonominin düzelmesi için dövizin düşmesi gerektiğini, ülkeye demokrasinin ve özgürlüğün gelmesi gerektiğini anlattı.

Salıcı ve beraberindeki heyet daha sonra Hakkari Ticaret Sanayi Odası ve Esnaf Odasını ziyaret etti.