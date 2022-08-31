İzmir haber: AYDIN'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ İKİNCİ DEPREM İZMİR'DE HİSSEDİLDİ EK Güncel Haberler İzmir haberleri... Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2)Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğünde depremden 14 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2) Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğünde depremden 14 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. 7.3 kilometre derinlikte meydana gelen Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen artçı sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, panikle binalardan çıkıp, geniş alanlara çıktı. AYDIN, (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kuşadası İzmir Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haber: AYDIN'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ İKİNCİ DEPREM İZMİR'DE HİSSEDİLDİ EK - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.