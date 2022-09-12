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İzmir haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması...

Güncel Haberler

İzmir haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması...

İzmir bölgesinden gelen habere göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Tunç Soyer AK Parti İzmir Güncel Haberler

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