İzmir haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması...
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İzmir bölgesinden gelen habere göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir."
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel