İzmir Güzelbahçe'de orman yangını (4)

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 3,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Tolga TAHÇI/İZMİR,-