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İzmir Güzelbahçe'de Orman Yangını

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.30'da Yaka Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelbahçe İzmir Güncel Haberler

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