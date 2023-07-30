İzmir Güzelbahçe'de orman yangını

İzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan yangına 9 uçak, 3'ü askeri rezerv olmak üzere 12 helikopter ile havadan, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale sürüyor. Ayrıca yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bir kısmının tedbir amacıyla çift yönlü araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.