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İzmir Güzelbahçe'de orman yangını

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İzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan yangına 9 uçak, 3'ü askeri rezerv olmak üzere 12 helikopter ile havadan, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale sürüyor. Ayrıca yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bir kısmının tedbir amacıyla çift yönlü araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

İzmir Güzelbahçe'de orman yangını (3)

İzmir'in Urla ilçesi Zeytinler mevkisinde saat 13.15 sıralarında yanan otomobilden ormana sıçrayan yangına 9 uçak, 3'ü askeri rezerv olmak üzere 12 helikopter ile havadan, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale sürüyor. Ayrıca yangın nedeniyle İzmir- Çeşme Çevreyolu'nun bir kısmının tedbir amacıyla çift yönlü araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Tolga TAHÇI/İZMİR,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelbahçe Çeşme İzmir Güncel Haberler

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